«Не успели созвониться, родной…» Голкипер «Торонто» Самсонов — о смерти Амирова

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов высказался о смерти российского нападающего Родиона Амирова.
«Не успели созвониться, родной… Царствие небесное», — написал Самсонов на своей странице в социальной сети.
Фото: Страница Самсонова в социальной сети
Напомним, вчера, 14 августа, стало известно о смерти Родиона Амирова. В КХЛ нападающий выступал только за родной «Салават Юлаев». За уфимский клуб Родион дебютировал в сезоне-2019/2020. С того момента хоккеист провёл за «Салават» 79 встреч, в которых набрал 18 (10+8) очков.
На драфте НХЛ 2020 года Амиров был выбран клубом «Торонто» под общим 15-м номером. Хоккеист долгое время боролся с опухолью головного мозга. Впервые о болезни игрока стало известно в феврале 2022 года. С тех пор Амиров проходил лечение, ему помогали «Салават» и «Торонто Мэйпл Лифс».
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