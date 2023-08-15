The Hockey Writers: будет очень интересно увидеть, как Федотов играет в НХЛ

Журналист Джастин Джампьетро в статье на сайте The Hockey Writers оценил вероятную игру голкипера Ивана Федотова за «Филадельфию Флайерз».

«В НХЛ можно ожидать некоторого регресса, учитывая, что он не играл в КХЛ в сезоне-2022/2023. Лучше иметь его, чем не иметь выбора. По крайней мере, Федотов даст уверенность, если травмы голкиперов станут проблемой для «Флайерз».

Если Федотов выиграет роль дублёра или будут какие-то травмы, будет очень интересно увидеть, как он играет в НХЛ. Учитывая, что в системе уже есть серьёзные вратари, Федотов может значительно их линию, если он действительно захочет этого», — написано в статье.

Напомним, ранее ИИХФ приняла решение наложить бан на международные трансферы для ЦСКА на один год и дисквалификацию на Федотова на четыре месяца.