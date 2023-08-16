Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Курьянов: новый руководитель «Авангарда» поставил конкретную задачу сохранить Ткачёва

Курьянов: новый руководитель «Авангарда» поставил конкретную задачу сохранить Ткачёва
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов рассказал о переговорах с Владимиром Ткачёвым о новом контракте.

«Переговоры с Владимиром Ткачёвым можно разделить на два этапа: один проходил при прежнем руководителе – Александре Крылове, другой при новом – Михаиле Аверине. И было совсем разное видение ситуации. Если говорить о первом этапе, то у меня вообще не было уверенности ни в чём, на втором же была поставлена конкретная задача сохранить Ткачёва. При условии пустого – если говорить о хоккеистах высокого уровня – рынка это была приоритетная цель для клуба», — сказал Курьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.

Вторую часть большого эксклюзивного интервью с Антоном Курьяновым читайте на «Чемпионате» сегодня, 16 августа.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023