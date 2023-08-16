Курьянов: Ткачёв сам попросил 3-летний договор с «Авангардом». А контрактов 1+2 не бывает

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов рассказал о подробностях контракта с Владимиром Ткачёвым.

«Сначала разговор вообще был о двухлетнем соглашении, но Ткачёв сам попросил три года. Это было неожиданно и приятно, потому что у человека было видно желание, понимание комфорта стабильности.

Мы договорились, что если Владимир получит достойное предложение из НХЛ, то мы вернёмся к диалогу. Но вот то, что пишут про «1+2», — таких контрактов не бывает в хоккее», — сказал Курьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.

Напомним, 27-летний нападающий в прошлом сезоне провёл за «Авангард» 64 матча. Ткачёв записал на свой счёт 59 (23+36) результативных баллов при показателе полезности «+17», став лучшим бомбардиром омского клуба.

Вторую часть большого эксклюзивного интервью с Антоном Курьяновым читайте на «Чемпионате» сегодня, 16 августа.