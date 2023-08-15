Генменеджер «Ак Барса»: у Знарка немножко не получилось, но фундамент он заложил

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о работе Олега Знарка с казанским клубом в прошлом сезоне.

«Я всегда говорил, что у Олега Знарка немножко не получилось, но фундамент он заложил, нужно было чуть подкорректировать, что понимал Билялетдинов. Понятно, что октябрь-ноябрь были сложным этапом для нас. Но не ошибается только тот, кто ничего не делает.

Есть понимание, что без смены тренера «Ак Барс» закончил бы сезон вылетом в первом раунде? Такое могло произойти при любом раскладе. Билялетдинов – очень хороший специалист, но и для него было тяжело входить в работу. Всё-таки он три года до этого пропустил. Но получилось, как видите, хорошо.

После финала в прошлом сезоне в новом программа-минимум – Кубок Гагарина? Такая задача ставится на каждый сезон. Если не ставить максимальные задачи, то для чего тогда собирать эту команду? Всегда должно быть только первое место», — цитирует Валиуллина «ТИ-Спорт».

Ранее Валиуллин рассказал о подписании нападающего Дмитрия Яшкина в текущее межсезонье.