«У вас СВО, за жену переживаю». Курьянов — о подробностях расставания «Авангарда» с Найтом

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов рассказал подробности ухода Корбана Найта.
«Это началось буквально накануне выхода команды на сборы. Корбан женился в десятых числах июля, и пошли какие-то звоночки, что вот так и так, у вас СВО, я за жену переживаю. Начал закидывать, скажем так. Хотя ещё в начале июля вместе с Буше подтверждали, что в августе прилетят, шла обычная подготовка. Но за две недели всё перевернулось. Мы долго разговаривали, убеждали, и Хартли подключали.
Мне вот все говорят, что, мол, я сказал, что Найт приедет в Сочи. А у нас ведь как было – день «да», день «нет». Кроме того, у Корбана первый рабочий день должен был быть 3 августа в Сочи, и от него никакой бумаги, никакого конкретного ответа, что он не приедет, не было. Соответственно, мы его ждали. Но сразу было обозначено, что есть регламент и «Авангард» — это не благотворительная организация. Когда он подписывал крупный контракт в прошлое межсезонье, то все его пожелания, как я понимаю, были удовлетворены.
Найт без проблем согласился расставаться по регламенту? А тут не могло быть даже никаких разговоров, переговоров, торгов. Подписываешь контракт – выполняешь условия. Плюс он подписался уже после начала всех политических событий, он знал и понимал, куда и на что он идёт. Здесь есть только А и Б, тут нет такого, что «отпустите меня, пожалуйста». Корбан и так нас подвёл, он Буше подвёл, с которым они очень близки были в команде», — сказал Курьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.
Вторую часть большого эксклюзивного интервью с Антоном Курьяновым читайте на «Чемпионате»:
- 16 августа 2023
-
14:30
-
14:20
-
14:05
-
13:50
-
13:40
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
12:40
-
12:30
-
12:21
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
10:50
-
10:20
-
10:06
-
09:50
-
09:41
-
09:20
-
09:00
-
08:25
-
04:38
-
04:35
-
03:50
-
03:47
-
01:05
-
00:00
- 15 августа 2023
-
23:28
-
23:16
-
22:58
-
22:29
-
22:06