Курьянов: Гальченюк в «Авангарде» — несерьёзный разговор. Его будущее неизвестно

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов рассказал про подписание Райана Спунера и оценил вероятность прихода Алекса Гальченюка в омский клуб.

«У Спунера много сильных сторон. Немаловажно, что он адаптирован к КХЛ, нам было бы опасно подписывать накануне сезона кота в мешке из АХЛ. Райан скоростной игрок, у него быстрые ноги. Он более атакующий хоккеист, чем Найт, но и есть больше проблем в обороне. Опять же, есть тренерский штаб, который будет требовать и спрашивать. Но уверен, что из всех вариантов на рынке мы взяли лучший.

С кем активно общались, так это с Веем. Но он подписан в Германии, к тому же у него жена рожает скоро и отказалась ехать в Россию. Что касается Гальченюка… Послушайте, его будущее неизвестно, так что это несерьёзный разговор», — сказал Курьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.

Вторую часть большого эксклюзивного интервью с Антоном Курьяновым читайте на «Чемпионате»: