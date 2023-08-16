«Нехорошие вы люди!» Генменеджер «Авангарда» — о реакции Разина на сделку по Гераськину

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов рассказал о реакции главного тренера «Металлурга» Андрея Разина на переход лучшего бомбардира «Северстали» в прошлом сезоне Игоря Гераськина в омский клуб.

«Когда работаешь, смотришь игроков и видишь, кто может помочь. Наводишь справки насчёт бытовой и рабочей этики. У нас были определённые проблемы с составом, пытались заменить ушедших похожими хоккеистами. Так и вышли на Гераськина. Знали, что он нужен «Металлургу», но смогли договориться. Мне потом Андрей Владимирович Разин позвонил, сказал: «Нехорошие вы люди!» В шутку, конечно, по-доброму. Мы с ним нормально общаемся, но тут – работа, интересы клуба.

Да мы и сами по другую сторону оказались в истории с Сергеем Сапего. Минск повторил наше предложение и продал его в другой клуб. Но что тут скажешь? Всё, что могли мы сделать, мы сделали. А остальное не в нашей компетенции. Клубам нужны не деньги, а игроки? У всех по-разному, но в целом да, рынок пуст и каждый приличный хоккеист на вес золота. Сейчас если посмотреть, то у многих клубов хватает денег под потолком зарплат, а тратить не на кого», — сказал Курьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.

Вторую часть большого эксклюзивного интервью с Антоном Курьяновым читайте на «Чемпионате»: