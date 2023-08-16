Курьянов назвал три позиции, которые «Авангард» хочет закрыть новичками в ближайшее время

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов оценил селекционную работу омского клуба в межсезонье и назвал позиции, которые «ястребы» хотят закрыть.
«Доволен ли я сейчас селекцией? Знаете, 4–5 августа были, наверное, самые тяжёлые два дня в межсезонье, если не считать майских праздников. Потому что «висел» Ткачёв, у него были предложения из НХЛ и мы не могли залезть в голову к человеку. Если бы мы его потеряли, то это был бы огромный удар. Плюс ещё история с Найтом…
Но потом мы подписали Ткачёва и Спунера, а команда параллельно очень неплохо показала себя на турнире в Сочи. И теперь у нас есть понимание, с кем и как работать, и присутствует оптимизм. Потому что мы увидели такую «голодную», быструю, агрессивную команду.
Какие ещё позиции нужно закрыть до старта сезона? При идеальном раскладе – это крайний форвард, центрфорвард и защитник. Может, не прямо ко 2 сентября, но в ближайшее время. В открытом доступе никого нет, однако есть определённые мысли. Но, как, что и когда реализуется, сказать тяжело. Пока в режиме ожидания», — сказал Курьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.
Вторую часть большого эксклюзивного интервью с Антоном Курьяновым читайте на «Чемпионате»:
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