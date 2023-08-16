«Моё тело уже не выдержит 82 игры сезона». Крейчи — о решении завершить карьеру в НХЛ

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Крейчи заявил, что решение завершить карьеру он принял, потому что больше не может выдерживать высокие нагрузки, которые необходимы для игры в НХЛ.
«Решение было принято, когда у меня участились травмы в конце сезона, но я не хотел торопить своё решение. Я хотел не торопиться и действительно хорошо всё обдумать, потому что вы не хотите принимать решение, когда эмоции берут над вами верх. Я только что понял, что никогда не бывает подходящего времени, никогда не бывает подходящего момента, чтобы уйти из НХЛ, но я чувствовал, что пришло время. Я знал, что моё тело больше не выдержит 82 игры сезона.
Я просто пытался не отставать от Бержерона каждый год, пытаясь быть таким же классным хоккеистом, как он, или стать настолько хорошим, насколько я мог. Не только на льду, но и на профессиональном уровне вне льда. Я знал, что никогда не смогу приблизиться к его уровню, но, просто наблюдая за ним и видя его трудовую этику, я стал лучше как игрок.
В прошлом сезоне я выложился на полную оставил всё, что у меня было, в конце сезона. Я знал, что если вернусь в НХЛ, то точно не буду тем игроком, которым был в прошлом году. Я ушёл из НХЛ, потому что знаю, что моё тело не выдержит весь сезон. Чтобы играть дальше, мне придётся сделать несколько операций, но я больше не хочу этого делать.
Очевидно, что это было сложное решение. Я занимался хоккеем всю свою жизнь, и теперь это прекратится. Я уверен, что мне будет сложно справиться с этим в будущем, но для этого существует семья, для этого и нужны друзья», — цитирует Крейчи пресс-служба клуба.
За «Бостон» Крейчи сыграл 1032 встречи, в которых забросил 231 шайбу и отдал 555 результативных передач, суммарно набрал 786 очков. С «Брюинз» Давид выиграл один Кубок Стэнли — в 2011 году.
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