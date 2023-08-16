«Сочи» подписал контракт с защитником Артёмом Волковым

Хоккейный клуб «Сочи», выменяв спортивные права у московского «Динамо», заключил односторонний контракт с защитником Артёмом Волковым. Как сообщает пресс-служба сочинского клуба, соглашение будет действовать до 30 апреля 2024 года.

26-летний Артём Волков является воспитанником московского хоккея, всю профессиональную карьеру провёл в системе «Динамо», выступая за команды бело-голубых в МХЛ, ВХЛ и КХЛ. В Континентальной хоккейной лиге Артём Волков провёл в общей сложности 354 матча и набрал 41 (6+35) очко при показателе полезности «+25». Игрок выступал в составе юниорской и молодёжных сборных России, в 2017 году становился бронзовым призёром МЧМ. В том же году защитник побеждал вместе с «Динамо» в Кубке Петрова (ВХЛ).