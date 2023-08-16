В командах, входящих в систему «Автомобилиста», произошли изменения. Белорусский нападающий Андрей Гришаков заключил с «Горняком» двухлетний контракт. Трёхсторонние контракты с клубом заключили молодые хоккеисты, ранее находившиеся в МХК «Авто» на просмотре, – защитники Артемий Шпак и Антон Попов, а также нападающие Ростислав Захаров, Эрнест Гладков и Дмитрий Кобыш. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашения с игроками рассчитаны на три года.
Прекращены просмотровые контракты с вратарём Павлом Нестеровым и защитником Тимофеем Смирновым. Также расторгнут контракт с голкипером Даниилом Кошелевым (2005). Кроме того, по соглашению сторон расторгнуты контракты с двумя хоккеистами, проходившими предсезонную подготовку в рядах команды «Горняк-УГМК», — защитником Игнатом Холькиным и нападающим Ильёй Спатом.
Также «Автомобилист» произвёл обмен с тульским АКМ. В систему тульского клуба отправляется 18-летний защитник Максим Рябышев. А состав молодёжной команды «Авто» пополнил 17-летний вратарь Иван Коляда.
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