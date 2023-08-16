Фастовский рассказал, что «Сибирь» планирует организовать прощальный матч для Миловзорова

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский сообщил, что клуб планирует провести прощальный матч для 35-летнего нападающего Егора Миловзорова. Форвард является воспитанником клуба и выступал за «Сибирь» на протяжении 10 сезонов.

«Полностью именно клуб организует этот матч. Было бы странно, если бы клуб не организовал матч Егора Миловзорова. Не знаю, можно ли уже анонсировать. Но он будет проведён в ЛДС «Сибирь». И этот матч будет неким символом прощания с ареной. Дата известна, но я не уверен, что уже можно сообщать. Команды по составам подобраны, приглашения игрокам разосланы, пока ответ не от всех есть. Дизайн формы двух команд практически тоже готов. Это некая ностальгия: Егор жил этой историей с его прощальным матчем и прощанием с ареной. Вход будет точно свободный.

Пригласим ли Алексеева и Миловзорова на работу в клуб? Алексееву поступило предложение от нас, он категорично отказался сразу. А с Миловзоровым мы на эту тему не разговаривали, потому что он в прошлом сезоне всё надеялся ещё продолжить играть. Дальше поговорим с Егором обязательно», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.