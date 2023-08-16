«Один из крупнейших обменов в истории НХЛ». Макар — о переходе Карлссона в «Питтсбург»

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар прокомментировал крупный обмен «Сан-Хосе Шаркс» и «Питтсбург Пингвинз», в результате которого в стан «пингвинов» перешёл игрок обороны Эрик Карлссон.
«Это был сумасшедший обмен. Ребята из команды писали сообщения и говорили: «Вау, столько хоккеистов задействовано». Должно быть, это был один из крупнейших обменов в истории НХЛ. Будет интересно понаблюдать за динамикой команды, потому что у них теперь есть две правши в защите, которые очень, очень хороши. Я с нетерпением жду возможности понаблюдать за ними», — приводит слова Макара ESPN.
В минувшем сезоне Карлссон набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «акул» при показателе полезности «-25». Эрик — обладатель «Норрис Трофи» сезона-2022/2023 как лучший защитник регулярки.
- 16 августа 2023
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