Макар — об Олимпиаде: все хотят турнир с участием лучших, это было бы захватывающе

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар выразил заинтересованность в проведении Олимпиады с участием сильнейших хоккеистов мира.

«Все хотят турнир с участием лучших. Снова принять участие в международных турнирах было бы очень важно для Национальной хоккейной лиги. Надеюсь, мы сможем что-нибудь придумать, потому что это было бы очень захватывающе», — приводит слова Макара EPSN.

Игроки НХЛ принимали участие во всех олимпийских турнирах с 1998 по 2014 год. В 2018-м и 2022-м лига по различным причинам отказывалась от участия. Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии.

Ранее Макар прокомментировал крупный обмен между «Сан-Хосе Шаркс» и «Питтсбург Пингвинз», в результате которого в стан «пингвинов» перешёл игрок обороны Эрик Карлссон.