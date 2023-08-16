Макар — об Олимпиаде: все хотят турнир с участием лучших, это было бы захватывающе
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Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар выразил заинтересованность в проведении Олимпиады с участием сильнейших хоккеистов мира.
«Все хотят турнир с участием лучших. Снова принять участие в международных турнирах было бы очень важно для Национальной хоккейной лиги. Надеюсь, мы сможем что-нибудь придумать, потому что это было бы очень захватывающе», — приводит слова Макара EPSN.
Игроки НХЛ принимали участие во всех олимпийских турнирах с 1998 по 2014 год. В 2018-м и 2022-м лига по различным причинам отказывалась от участия. Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии.
Ранее Макар прокомментировал крупный обмен между «Сан-Хосе Шаркс» и «Питтсбург Пингвинз», в результате которого в стан «пингвинов» перешёл игрок обороны Эрик Карлссон.
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