The Hockey News: никто не заслуживает нового контракта в «Айлендерс» больше, чем Сорокин

Журналист Адам Прото в статье на сайте The Hockey News заявил, что российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин должен остаться в клубе как можно дольше. Напомним, 28-летний вратарь подписал восьмилетнее соглашение с клубом в июле 2023 года.
«Давайте просто перейдём к сердцу «Айлендерс»: Сорокин — их самый ценный игрок, их спасение в оборонительной зоне и финалист «Везина Трофи». И он делал это, возможно, ради самого выгодного контракта в лиге.
Восьмилетнее соглашение на общую сумму $ 66 млн — это отличный договор для команды и своего рода облегчение для Сорокина, у которого будет полный запрет на переход в первой половине этого контракта. Вторая половина этой восьмилетней сделки имеет модифицированный пункт о запрете торговли, но мы подозреваем, что 28-летний россиянин останется на Лонг-Айленде, по крайней мере, до конца своего соглашения. Он — элита на самой важной позиции в команде. Никто не заслуживает нового контракта в «Айлендерс», чем Сорокин», — сказано в статье.
- 16 августа 2023
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