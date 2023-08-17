Козлов рассказал, кто из вратарей «Салавата Юлаева» будет первым номером в новом сезоне
Поделиться
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, кто из вратарей уфимского клуба будет первым номером в следующем сезоне КХЛ.
«Кто станет первым номером «Салавата»? Планируем, что первым будет Самонов, вторым – Ежов. Будем подтягивать Вязового. Ему нужно проявить себя, выступая за «Торос», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Напомним, Самонов в мае пополнил состав «Салавата Юлаева» в результате обмена с «Северсталью» на денежную компенсацию и нападающего Данила Аймурзина.
В минувшем сезоне Самонов выступал за СКА и «Северсталь», проведя в общей сложности 39 матчей, в которых трижды сыграл «на ноль» при 91,7 процента отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,64.
Комментарии
- 17 августа 2023
-
13:15
-
13:10
-
13:01
-
12:57
-
12:49
-
12:41
-
12:33
-
12:25
-
12:00
-
11:37
-
11:23
-
10:55
-
10:25
-
09:55
-
09:30
-
09:15
-
08:50
-
08:33
-
08:20
-
03:30
-
03:25
- 16 августа 2023
-
23:47
-
23:36
-
23:12
-
22:49
-
22:32
-
22:07
-
21:48
-
21:32
-
21:09
-
20:35
-
20:20
-
20:10
-
19:45
-
19:28
Партнерский контент