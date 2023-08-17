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Козлов рассказал, кто из вратарей «Салавата Юлаева» будет первым номером в новом сезоне

Козлов рассказал, кто из вратарей «Салавата Юлаева» будет первым номером в новом сезоне
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, кто из вратарей уфимского клуба будет первым номером в следующем сезоне КХЛ.

«Кто станет первым номером «Салавата»? Планируем, что первым будет Самонов, вторым – Ежов. Будем подтягивать Вязового. Ему нужно проявить себя, выступая за «Торос», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, Самонов в мае пополнил состав «Салавата Юлаева» в результате обмена с «Северсталью» на денежную компенсацию и нападающего Данила Аймурзина.

В минувшем сезоне Самонов выступал за СКА и «Северсталь», проведя в общей сложности 39 матчей, в которых трижды сыграл «на ноль» при 91,7 процента отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,64.

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