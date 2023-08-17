Атюшов: Малкин уходил от игроков, будто он маленький, но врезаешься в него — бетон

Бывший защитник, а ныне тренер «Амура» Виталий Атюшов рассказал о совместной игре с нападающим «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным в «Металлурге».
«Когда он пришёл в команду, мы хорошо общались. Говорил с ним на равных, а не как с молодым. Не устраивал никакой дедовщины. Это не только по отношению к Малкину, но и к Кулёмину, Бирюкову — их поколению. Они воспринимали это адекватно, не садились на шею, не свешивали ножки. Понимали, где можно пошутить с нами, а где этого лучше не делать. Парни чувствовали правильную дистанцию.
Молодой Малкин был замкнутым парнем? Нет-нет, это так кажется со стороны. Женя вполне мог подколоть на льду, после тренировки. Зарубались с ним на интерес.
Я играл против уже взрослого Малкина в локаут. Тогда он, конечно, был матёрый мастер. А когда играли в одной команде, то Женя ещё был хиленький, щупленький. Но при этом жилистый! По характеру — напористый. Играть против него было непросто. Во-первых, он уходит от игроков так, будто он маленький юркий игрок. Но при этом врезаешься в него — бетон! С годами он ещё больше окреп», — цитирует Атюшова сайт КХЛ.
- 17 августа 2023
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