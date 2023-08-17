Плющев: думаю, в скором будущем все захотят жить в России

Известный отечественный тренер Владимир Плющев рассказал, как желание защитника «Ак Барса» Вячеслава Войнова жить в США отразится на имидже российского хоккея.

«Влияет это или не влияет? Ну а как влияет. Если человек хочет жить в России – он будет жить в России. Если человек хочет убежать из России – он убежит. Думаю, что в скором будущем все захотят жить в России. Это самая зелёная, наверное, после Австралии страна. А по размерам-то мы точно превосходим. Ну а по процессам, которые происходят в мире, мы наиболее стабильные в любом отношении», — цитирует Плющева «Газета.Ru».

Ранее Плющев оценил желание защитника «Ак Барса» Вячеслава Войнова жить в Соединённых Штатах Америки по окончании карьеры.