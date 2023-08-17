Плющев высказался о желании Войнова жить в США после завершения карьеры

Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил желание защитника «Ак Барса» Вячеслава Войнова жить в США по окончании карьеры. Напомним, об этом игрок обороны сообщил сегодня, 17 августа, в СМИ.

«Это право каждого человека. Тем более за время, пока он работал в НХЛ, у него появилась недвижимость в США, наверное. Семья у него там. Большим фактором, который влияет, всегда являются супруги. Где жить, где лучше. Считаю, это его личное дело. Если он так прокомментировал, то, наверное, он не считает это каким-то провокационным высказыванием. Он просто сказал, как будет, как он видит свою жизнь в дальнейшем», — сказал Плющев в интервью «Газете.Ru».

Войнов — олимпийский чемпион (2018), обладатель Кубка Стэнли (2012, 2014), обладатель Кубка Гагарина (2017).