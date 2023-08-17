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Российский игрок попал в список главных трансферных целей в НХЛ на сезон-2023/2024

Российский игрок попал в список главных трансферных целей в НХЛ на сезон-2023/2024
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Журналистка Шайна Голдман в статье на сайте The Athletic составила список главных трансферных целей в НХЛ на сезон-2023/2024.

В список попал один российский хоккеист — Александр Барабанов из «Сан-Хосе Шаркс». 29-летний нападающий в минувшем сезоне сыграл 68 встреч, в которых набрал 47 (15+32) результативных баллов.

Кроме Барабанова, в список попали Вильям Нюландер («Торонто Мэйпл Лифс»), Коннор Хеллебайк, Марк Шайфли, Нино Нидеррайтер («Виннипег Джетс»), Джон Гибсон («Анахайм Дакс»), Бретт Песке («Каролина Харрикейнз»), Ноа Хэнифин, Элиас Линдхольм («Калгари Флэймз»), Ник Шмальц («Аризона Койотс»), Джейсон Цукер («Питтсбург Пингвинз»), Тайсон Бэрри («Нэшвилл Предаторз»), Трэвис Конечны, Скотт Лоутон («Филадельфия Флайерз»), Сэм Райнхарт, Сэм Беннетт («Флорида Пантерз»).

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