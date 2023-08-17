«Никакой пропасти не обнаружил». Атюшов — о матче «Металлурга» и «Рейнджерс»

Бывший защитник, а ныне тренер «Амура» Виталий Атюшов рассказал о Кубке Виктории, в котором сыграли «Металлург» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Никакой пропасти между нами я не обнаружил. Конкретно тот матч был обоюдоострый, мы играли прилично, создали достаточно моментов. Бросилось в глаза, что там много мастеровитых игроков. Против них тяжело было играть. Но и мы не были мальчиками для битья!

Воспринимали ли американцы Кубок Виктории как серьёзный матч? Думаю, да. Этот матч не был для «Рейнджерс» проходным. Как защитник скажу, что в обороне нам было тяжеловато», — цитирует Атюшова официальный сайт КХЛ.

Напомним, «Металлург» уступил в Берне на Кубке Виктории «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:4.

Ранее Атюшов рассказал о совместной игре с нападающим «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным в «Металлурге».