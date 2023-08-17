Савченков: весной было двоякое ощущение. Больше переживал за Кудашова, а не за себя

Тренер московского «Динамо» Александр Савченков рассказал о продлении контракта с главным тренером бело-голубых Алексеем Кудашовым.

«Весенние события вокруг Кудашова и нашего штаба? Особо сильной нервотрёпки у меня не было. Но, конечно, и говорить, что совершенно не волновался, было бы совершенной неправдой. Волнение присутствовало, потому что что-то происходит, но ты не знаешь, куда всё выведет. Были опасения, что что-то может пойти не так, но в итоге мы продолжаем работать.

А в тот момент было двоякое ощущение. И, конечно, тогда больше переживал не за себя, а за Алексея Николаевича, потому что ему больше доставалось. Он непосредственно участвовал во всём, что происходило, а мы всё узнавали по слухам, звонкам и разговорам», — сказал Савченков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Савченковым читайте на «Чемпионате» завтра, 18 августа.