Тренер «Динамо»: удалось собрать хорошую команду. Осталось заставить её играть

Тренер московского «Динамо» Александр Савченков рассказал о составе бело-голубых в преддверии предстоящего сезона.

«Мы довольны составом. Очень хорошо поработали, как спортивный директор, так и главный тренер. Удалось собрать хорошую команду. Осталось заставить её играть. На бумаге всё смотрится очень прилично. Но надо ещё найти ключи к объединению команды и настрою на выигрыш.

По силам ли совершить прорыв? Конечно, по силам. Да другой задачи перед нами и не стоит. Понимаю, что сколько у нас топ-команд – шесть или семь – что все идут за Кубком Гагарина. А Кубок-то один. Но сейчас, судя по составу и судя по работе, это именно тот год, когда мы обязаны сделать даже не один шаг вперёд, а намного больше», — сказал Савченков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Савченковым читайте на «Чемпионате» завтра, 18 августа.