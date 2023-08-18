Тренер «Динамо» — о травме: два месяца пришлось провести на костылях. Отпуск пропал

Тренер московского «Динамо» Александр Савченков рассказал о своей летней травме, которая лишила его отпуска.

«Моя летняя травма? Действительно вышло очень неприятно. Можно сказать, что отпуск полностью пропал. Пришлось два месяца провести на диване, на костылях. Сейчас уже всё практически нормально, работаю и чувствую себя ещё не на 100%, но близко к этому.

Существовало ли опасение, что в этом сезоне не смогу работать на льду? На самом деле такого опасения не было. Единственный момент – рано вышел. Мне надо было ещё потерпеть. Когда вышел ещё через одну неделю, то всё уже встало на свои места и тогда были совсем другие ощущения. Терпения не хватило. Хотелось быстрее вернуться на лёд, потому что смотреть за всем с трибуны не очень интересно», — сказал Савченков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Савченковым читайте на «Чемпионате»: