Казахстанский защитник «Адмирала»: в Астане угостил ребят кониной — всем понравилось

Казахстанский защитник «Адмирала» Леонид Метальников рассказал о жизни во Владивостоке и о том, как угостил своих одноклубников национальной кухней в Астане.
«Владивосток – очень необычный город. В нём, кстати, родилась моя мама, а дед проходил срочную службу. Мне очень нравится всё морское, и этот город пришёлся мне по душе. Здесь мы живём с семьёй на съёмной жилплощади, которую я арендовал, как только подписал контракт с «Адмиралом». Подружились с хозяевами квартиры, которые во всём мне помогают и дают ценные советы в быту. Ходим семьями в гости. Есть несколько любимых мест, где проводим свободное время.
Сын пойдёт в третий класс, дочке 2,5 года. Ею занимается жена и няня. В свободное время супруга делает на заказ женские украшения.
В команде со многими завязались дружеские отношения. Когда мы приезжали в Астану, угостил ребят кониной. Всем очень понравилось. А наш доктор впервые в жизни попробовал настоящий казахский бешбармак. Он пришёлся ему по душе. Я же с детства люблю ещё и курт», — цитирует Метальникова телеграм-канал «Дядя Ваня».
В прошлом сезоне Метальников сыграл 72 матча в регулярке и плей-офф, в них игрок обороны набрал 5 (0+5) очков.
- 17 августа 2023
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