Савченков – о сравнениях КХЛ с Америкой и НХЛ: игроки в России привыкли жить по-другому

Тренер московского «Динамо» Александр Савченков сравнил работу хоккеистов и специалистов в КХЛ и НХЛ.
«Может ли российский хоккей перестроиться на американский стандарт подготовки к сезону? Да нам бы хотелось (смеётся). Чтобы у тренеров меньше работы было (улыбается). Но на самом деле, такого не будет. КХЛ не придёт к такому подходу, да он нам и не нужен. Это моё мнение.
Там другой образ жизни, другой менталитет. Не будут люди у нас готовиться сами, чтобы прийти готовыми так, как это делают хоккеисты за океаном. Не то вы сравниваете. В моём понимании это просто невозможно.
В России игроки привыкли жить совсем по-другому. Тут жизнь совершенно иная. Даже всё то, что окружает ребят со стороны, включая спортивные объекты и всё остальное – в Америке всё устроено по-другому. Я могу ошибаться, но моё мнение, что мы к этому никогда не придём», — сказал Савченков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Савченковым читайте на «Чемпионате»:
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