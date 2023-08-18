Тренер «Динамо»: хотелось бы свалить поражение от «Торпедо» на физику, но это не так

Тренер московского «Динамо» Александр Савченков рассказал о поражении от «Торпедо» в розыгрыше Кубка Гагарина — 2023 (2-4).

«Мы ничего не меняли. Просто провели более тщательный анализ причин поражения в серии с «Торпедо» и поняли, что дело было не в физике. Всем бы хотелось, чтобы дело было в ней. Да нам самим бы хотелось, чтобы на это можно было свалить. Но это было не так.

Может быть, сиюминутная усталость и сказывалась, но нельзя говорить, что у нас совсем не было физики. Вспомните концовку сезона – сколько матчей мы выиграли в третьих периодах? Да и в течение всего сезона большинство третьих периодов нам удавалось. А потом вдруг и мы сразу провалили всю серию? Ну такого тоже не бывает. Повторюсь, не в физике крылись причины нашего поражения. А в чём-то другом, но мне бы не хотелось всё это перечислять.

Нашли ли мы правильные ответы? Мы нашли. Потому и не меняли подготовку. Вернее, чуть-чуть мы её всё-таки скорректировали, так как у нас появился дополнительный тренер по ОФП. Он нас убедил, что некоторые детали можно изменить и станет лучше. Поэтому определённые кусочки в подготовке мы подправили, но в целом работали по составленному плану», — сказал Савченков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Савченковым читайте на «Чемпионате»: