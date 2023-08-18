Тренер «Динамо» — о едущих в Америку: не хотят учиться на чужих ошибках, будут на своих

Тренер московского «Динамо» Александр Савченков рассказал о своём отношениях к хоккеистам, которые уезжают в Северную Америку молодыми игроками.
«Становится ли обидно, когда столько сил вкладывается в условных Новикова и Тринеева, а потом они в погоне за эфемерными иллюзиями уезжают в Америку, теряют там свои карьеры, а вам всё надо начинать с нуля? Обидно, что ребята не слушают. Не первое же поколение вот так уезжает в Америку. Им показываешь примеры, убеждаешь, рассказываешь. Ну не хотят учиться на чужих ошибках, значит будут на своих. Уезжают и теряют всё, что заработали.
А с точки зрения нашей работы, тут ничего не меняется – работаешь, как работаешь. Да, вкладываешь душу, и обидно, когда потом это не оценивается. Иногда бывает так, что человек вернулся через пять лет и сказал спасибо – это приятно. А когда просто уехал и не позвонил, не сказал и не объяснил – вот это обижает. Ты вкладывал душу, а с тобой даже не попрощались», — сказал Савченков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Савченковым читайте на «Чемпионате»:
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