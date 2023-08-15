Канадский защитник «Барыса»: рад остаться в этой сильной лиге, отъезд не рассматривал

Канадский защитник «Барыса» Нельсон Ножье рассказал о причинах продления контракта с казахстанским клубом.

«Насколько лёгким было решение продолжить выступать за «Барыс»? Поверьте, это было несложно, рад был получить предложение. Отъезд куда-либо не рассматривал, тем более если брать КХЛ, то здесь я ограниченно свободный агент. Поэтому рад остаться в этой сильной лиге и играть за такую классную организацию.

Какие впечатления от предсезонки? Новый опыт для меня, ведь до этого приезжал уже готовым. Конечно, если смотреть на наши результаты на турнире, то можно сказать, что мы не в порядке, но на самом деле не стоит так рано делать выводы. Команда под нагрузкой, новый состав, плюс надо притереться и сыграться. Мы знаем, что надо поправить, поэтому будем совершенствовать свою игру в ближайшие дни. Дальше турнир в Омске, и, надеюсь, выступим гораздо успешнее», — сказал Ножье в интервью Metaratings.ru.

На турнире в Казани 27-летний игрок обороны за четыре игры заработал две минуты штрафа.