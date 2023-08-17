Атюшов: в Цюрихе болельщики кидались сосисками во вратаря «Металлурга»

Бывший защитник «Металлурга», а ныне тренер «Амура» Виталий Атюшов рассказал о поведении болельщиков во время финала Лиги чемпионов в Цюрихе с местным клубом (0:5).

«Это было круто! Мне очень нравились эти матчи. Думаю, не только мне, а всем ребятам из «Магнитки». У нас была хорошая команда, приезжали с ней в другие страны, встречали сумасшедшую поддержку у соперников, потом возвращались в Магнитогорск — наши фанаты на ушах стояли!

Культура боления в какой стране поразила больше всего? Пожалуй, запомнился тот финал Лиги чемпионов в Цюрихе, который мы проиграли. Не понравилось то, что кидались сосисками в нашего вратаря. Сосисками! Причём в других городах было всё нормально. В той же Швейцарии играли на Кубке Шпенглера — было всё миролюбиво. Да, болельщики сумасшедшие, все поют, но сосисками и другими предметами никто не кидался», — приводит слова Атюшова сайт КХЛ.

Ранее Атюшов поделился воспоминаниями о Кубке Виктории, в котором сыграли «Металлург» и «Нью-Йорк Рейнджерс».