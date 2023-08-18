«Нефтехимик» заключил пробные контракты с защитниками Рыковым и Хлыстовым

Нижнекамский «Нефтехимик» заключил пробные контракты с защитниками Егором Рыковым и Никитой Хлыстовым. Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

26-летний Егор Рыков прошлый сезон провёл во владивостокском «Адмирале». На его счету восемь матчей при показателе полезности «-4». Ранее он выступал в череповецкой «Северстали», «Сочи», московском ЦСКА и санкт-петербургском СКА.

30-летний Никита Хлыстов в сезоне-2022/2023 набрал 5 (2+3) очков в 21 матче за «Северсталь». Ранее он играл за «Куньлунь Ред Стар», магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор».

16-й сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем ЦСКА — «Ак Барс». Нижнекамцы начнут новый сезон матчем с минским «Динамо» 2 сентября.