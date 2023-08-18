Валерий Каменский рассказал о предложении сыграть в КХЛ

Бывший хоккеист Валерий Каменский рассказал о завершении карьеры и о возможности сыграть в Континентальной хоккейной лиге.

«Осенью 2005 года «Химик» перевезли из Воскресенска в Мытищи. Я отнёсся к этому ревностно. До сих пор не понимаю, как могли забрать команду из родного города. Решил, что раз так, то моими последними матчами в карьере станут игры за «Химик» именно из Воскресенска.

Была ли возможность сыграть в КХЛ? Александр Иванович Медведев предлагал мне играть за СКА. Говорил, что можно ограничиться домашними матчами. Не знаю, шутил он или нет. В принципе, можно было попробовать. Но тут важны партнёры, чтобы играть в тот хоккей, к которому привык, так как перестроиться в 40 с лишним лет нереально. Пойдёт недопонимание, нервы. В общем, никакого удовольствия. Вообще, предложение было заманчивое. Но, если говорить объективно, вернуться после такой паузы и в таком возрасте на целый сезон сложно», — приводит слова Каменского официальный сайт КХЛ.

Сейчас Каменский занимает должность вице-президента КХЛ.