«Против нас будет труднее играть». В «Анахайме» оценили обмен Любушкина
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Генеральный менеджер «Анахайма» Пэт Вербик оценил обмен российского защитника Ильи Любушкина. «Дакс» отдали «Баффало» пик в четвёртом раунде драфта НХЛ-2025.
«Мы очень рады усилить Ильёй нашу оборону, так как в это межсезонье мы нацелились на защитника, способного играть на правой стороне защиты. Он физически крепкий, играет в силовой хоккей и способен выходить в бригаде меньшинства. Благодаря ему, против нас будет труднее играть», — цитирует Вербика пресс-служба «Анахайма».
Всего в НХЛ россиянин провёл 279 матчей, в которых набрал 39 очков — забросил пять шайб и отдал 34 результативные передачи с показателем полезности «-22». Прошлйы сезон стал самым результативным в карьере Любушкина, который набрал 14 (2+12) очков в 68 матчах.
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