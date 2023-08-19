Вайсфельд раскритиковал аренду форварда «Ак Барса» Марушева в «Трактор»

Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд прокомментировал аренду нападающего Максима Марушева в «Трактор».
«Я в принципе против аренды в пределах одной лиги. Не понимаю, зачем «Трактор» взял Марушева в аренду. Случаи, когда арендованные игроки могут помочь команде, довольно редки. Например, Никита Гребёнкин очень успешно отыграл в Хабаровске: для хоккеиста и «Магнитки» это, конечно, был большой плюс, но что получил «Амур»? Команда не смогла выйти в плей-офф и без Гребёнкина бы не вышла.
Вот Марушев отыграет год в «Тракторе». Если хорошо, то поедет обратно в Казань. Если плохо, будет искать другую работу. Столько разговоров про школу «Трактора», как хорошо она работает, а в Челябинске берут игроков в аренду. У генерального менеджера «Трактора» Алексея Волкова, вероятно, другая точка зрения, и я не берусь оценивать правильность этого решения. Наверное, у руководства клуба есть свои соображения, в силу которых им понадобился именно этот игрок.
Для «Ак Барса» и Марушева это супервыгодно. Какая выгода для Челябинска? Я лично не понимаю, что «Трактор» от этого получает», – цитирует Вайсфельда «РБ Спорт».
Напомним, 24-летний форвард в составе «Ак Барса» сыграл 14 матчей, отметившись двумя результативными передачами. С апреля 2021 года Марушев выступал за клуб АХЛ «Хендерсон», где сыграл 131 матч и набрал 40 (14+26) очков.
- 19 августа 2023
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:20
-
09:00
-
08:30
-
08:06
-
04:53
-
03:36
-
03:25
-
02:59
- 18 августа 2023
-
23:52
-
23:28
-
23:10
-
22:48
-
22:12
-
21:44
-
21:20
-
21:02
-
20:36
-
20:26
-
19:56
-
19:44
-
19:16
-
18:55
-
18:36
-
18:05
-
17:34
-
17:28
-
17:20
-
17:12
-
16:55
-
16:46
-
16:15