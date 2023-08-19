Вайсфельд раскритиковал аренду форварда «Ак Барса» Марушева в «Трактор»

Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд прокомментировал аренду нападающего Максима Марушева в «Трактор».

«Я в принципе против аренды в пределах одной лиги. Не понимаю, зачем «Трактор» взял Марушева в аренду. Случаи, когда арендованные игроки могут помочь команде, довольно редки. Например, Никита Гребёнкин очень успешно отыграл в Хабаровске: для хоккеиста и «Магнитки» это, конечно, был большой плюс, но что получил «Амур»? Команда не смогла выйти в плей-офф и без Гребёнкина бы не вышла.

Вот Марушев отыграет год в «Тракторе». Если хорошо, то поедет обратно в Казань. Если плохо, будет искать другую работу. Столько разговоров про школу «Трактора», как хорошо она работает, а в Челябинске берут игроков в аренду. У генерального менеджера «Трактора» Алексея Волкова, вероятно, другая точка зрения, и я не берусь оценивать правильность этого решения. Наверное, у руководства клуба есть свои соображения, в силу которых им понадобился именно этот игрок.

Для «Ак Барса» и Марушева это супервыгодно. Какая выгода для Челябинска? Я лично не понимаю, что «Трактор» от этого получает», – цитирует Вайсфельда «РБ Спорт».

Напомним, 24-летний форвард в составе «Ак Барса» сыграл 14 матчей, отметившись двумя результативными передачами. С апреля 2021 года Марушев выступал за клуб АХЛ «Хендерсон», где сыграл 131 матч и набрал 40 (14+26) очков.