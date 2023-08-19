Прощальный матч Мариана Госсы с участием звёзд НХЛ посетили 6150 зрителей

В Тренчине состоялся прощальный матч экс-нападающего клубов НХЛ Мариана Госсы. Команда «Белых» одержала победу над «Чёрными» со счетом 10:9. Госса отличился за обе команды, за которые сыграл вместе с братом Марцелом. Игру посетили 6150 зрителей.

За «Белых» сыграли Ярослав Галак, Дастин Бафлин, Никлас Лидстрём, Михал Розивал, Андрей Секера, Михал Кемпни, Андреас Лилья, Мартин Гавлат, Даниэль Альфредссон, Томаш Юрчо, Теуво Терявяйнен, Виктор Стольберг, Растислав Павликовски, Михал Гандзуш, Томас Холмстрём.

Тренировали команду Юлиус Шуплер и Мариан Габорик.

За «Чёрных» выступили Петр Мразек, Скотт Дарлинг, Здено Хара, Джонни Одуя, Никлас Ялмарссон, Любомир Вишновски, Данкан Кит, Рихард Линтнер, Мирослав Шатан, Петер Бондра, Жигмунд Палффи, Маркус Крюгер, Джонатан Тэйвз, Томаш Татар, Томаш Копецки, Бранко Радивоевич.

Тренерами были Франтишек Хосса (отец братьев) и Ян Филц.

За «Чикаго Блэкхоукс» Мариан выступал с 2009 по 2018 год и трижды выиграл с командой Кубок Стэнли (2010, 2013 и 2015). Летом 2017-го Госса объявил, что пропустит следующий сезон, а в 2018-м решил завершить карьеру. С 2020 года Госса является членом Зала хоккейной славы. Кроме того, он пять раз принимал участие в Матчах всех звёзд Национальной хоккейной лиги (2001, 2003, 2007, 2008, 2012).