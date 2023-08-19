Дементьев: для «Анахайма» обмен Любушкина выглядит очень логичным

Известный хоккейный агент Алексей Дементьев высказался по поводу обмена российского защитника Ильи Любушкина из «Баффало» в «Анахайм».
«Обмен больше нужен «Анахайму», команда находится в стадии перестройки. Клубом в ближайшее время будет подписано определённое количество молодых игроков с российским паспортом. Защитник Павел Минтюков? Очевидно, что будет нужен хороший игрок и человек, который сможет помочь ему и остальным российским парням адаптироваться к НХЛ и к жизни в Северной Америке. Данный обмен для «Анахайма» выглядит очень логичным.
«Баффало» в свою очередь получает выбор на драфте НХЛ, что компенсирует потерю нашего защитника. Плюс у них остаётся достаточное количество игроков обороны для того, чтобы дать возможность Илье провести карьеру в другом клубе», — сказал Дементьева Metaratings.ru.
Всего в НХЛ россиянин провёл 279 матчей, в которых набрал 39 очков — забросил пять шайб и отдал 34 результативные передачи с показателем полезности «-22».
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