И снова на выход. Российский защитник Любушкин сменил команду НХЛ в третий раз за пять лет

Заметная российская новость пришла из замершей в летней паузе НХЛ. «Баффало» обменял Илью Любушкина в «Анахайм». За защитника «Сэйбрз» получили право выбора в четвёртом раунде драфта-2025.
Контракт россиянина с кэпхитом $ 2,75 млн действует до окончания следующего сезона, а в завершившемся Любушкин провёл 68 матчей в рамках регулярного чемпионата. В его активе 14 (2+12) очков при показателе полезности «-2» и 38 штрафных минутах. Кроме того, защитник применил 99 силовых и занял второе место в команде по количеству блок-шотов (104).
«Анахайм» станет четвёртой командой в энхаэловской карьере Любушкина. Он дебютировал в лиге пять лет назад, примерив джерси «Аризоны». Три с половиной сезона спустя Илья перебрался в «Торонто», а ещё через год направился в «Баффало».
Первый переход Любушкина состоялся в формате обмена: в «Койотс» уехали сразу два актива – канадский форвард Ник Ритчи и пик в третьем раунде драфта-2023. Ритчи ненадолго задержался в «Аризоне», причём перед последним дедлайном он стал фигурантом исторической сделки: Ника выслали в «Калгари» в обмен на его родного брата Бретта – такое в НХЛ случилось впервые. Кроме того, в сделке поучаствовали Коннор Макки и Трой Стечер.
Что же до Любушкина, то на этот раз его бывшая команда смогла выторговать лишь весьма символическую компенсацию. В этом смысле «Анахайм» можно только поздравить: ценой небольших усилий они заполучили добротного защитника в хорошем хоккейном возрасте.
Конечно, переход в «Анахайм» не приближает 29-летнего игрока к кубку и даже не делает более реальным его попадание в плей-офф. Напротив, молодые «клинки» постепенно набирают мощь, вырастая в очень интересную команду с узнаваемым лицом и реальными перспективами. А Любушкин просто не вписался в динамично меняющийся состав «Сэйбрз».
Уже во второй половине прошедшего сезона позиции Ильи в клубе пошатнулись. Россиянин «свалился» в третью пару, а главный тренер Дон Гранато воспринимал её скорее как резерв: нередко специалист переходил на игру в четыре защитника. Средний айс-тайм Любушкина по сезону составил ровно 15 минут, однако нередко он проводил на льду лишь около десятки.
Последние трансферные решения «Сэйбрз» ещё менее двусмысленно намекнули на то, что клуб утратил заинтересованность в Любушкине. Вдобавок к имеющимся защитникам «клинки» подписали контракты с опытным Эриком Джонсоном и Коннором Клифтоном. Оба обладают более длительным энхаэловским стажем и получили более серьёзные деньги, поэтому нет сомнений, что места во второй-третьей паре займут именно они. Для Любушкина при таком раскладе элементарно не нашлось места.
В «Анахайме» вместе с Ильёй теперь семь защитников, в том числе двое совсем молодых. Обязанности основных оборонцев, очевидно, отойдут Кэму Фаулеру и Радко Гудасу, а вот условный статус третьего игрока линии должен закрепиться именно за Любушкиным.
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