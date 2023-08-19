На этот раз сделка напрашивалась задолго до её юридического оформления.

И снова на выход. Российский защитник Любушкин сменил команду НХЛ в третий раз за пять лет

Заметная российская новость пришла из замершей в летней паузе НХЛ. «Баффало» обменял Илью Любушкина в «Анахайм». За защитника «Сэйбрз» получили право выбора в четвёртом раунде драфта-2025.

Контракт россиянина с кэпхитом $ 2,75 млн действует до окончания следующего сезона, а в завершившемся Любушкин провёл 68 матчей в рамках регулярного чемпионата. В его активе 14 (2+12) очков при показателе полезности «-2» и 38 штрафных минутах. Кроме того, защитник применил 99 силовых и занял второе место в команде по количеству блок-шотов (104).

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«Анахайм» станет четвёртой командой в энхаэловской карьере Любушкина. Он дебютировал в лиге пять лет назад, примерив джерси «Аризоны». Три с половиной сезона спустя Илья перебрался в «Торонто», а ещё через год направился в «Баффало».

Первый переход Любушкина состоялся в формате обмена: в «Койотс» уехали сразу два актива – канадский форвард Ник Ритчи и пик в третьем раунде драфта-2023. Ритчи ненадолго задержался в «Аризоне», причём перед последним дедлайном он стал фигурантом исторической сделки: Ника выслали в «Калгари» в обмен на его родного брата Бретта – такое в НХЛ случилось впервые. Кроме того, в сделке поучаствовали Коннор Макки и Трой Стечер.

Что же до Любушкина, то на этот раз его бывшая команда смогла выторговать лишь весьма символическую компенсацию. В этом смысле «Анахайм» можно только поздравить: ценой небольших усилий они заполучили добротного защитника в хорошем хоккейном возрасте.

Конечно, переход в «Анахайм» не приближает 29-летнего игрока к кубку и даже не делает более реальным его попадание в плей-офф. Напротив, молодые «клинки» постепенно набирают мощь, вырастая в очень интересную команду с узнаваемым лицом и реальными перспективами. А Любушкин просто не вписался в динамично меняющийся состав «Сэйбрз».

Уже во второй половине прошедшего сезона позиции Ильи в клубе пошатнулись. Россиянин «свалился» в третью пару, а главный тренер Дон Гранато воспринимал её скорее как резерв: нередко специалист переходил на игру в четыре защитника. Средний айс-тайм Любушкина по сезону составил ровно 15 минут, однако нередко он проводил на льду лишь около десятки.

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Последние трансферные решения «Сэйбрз» ещё менее двусмысленно намекнули на то, что клуб утратил заинтересованность в Любушкине. Вдобавок к имеющимся защитникам «клинки» подписали контракты с опытным Эриком Джонсоном и Коннором Клифтоном. Оба обладают более длительным энхаэловским стажем и получили более серьёзные деньги, поэтому нет сомнений, что места во второй-третьей паре займут именно они. Для Любушкина при таком раскладе элементарно не нашлось места.

В «Анахайме» вместе с Ильёй теперь семь защитников, в том числе двое совсем молодых. Обязанности основных оборонцев, очевидно, отойдут Кэму Фаулеру и Радко Гудасу, а вот условный статус третьего игрока линии должен закрепиться именно за Любушкиным.