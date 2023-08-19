«Наши враги пытаются работать вдолгую». Карандин — о решении ИИХФ по Федотову

Легендарный советский арбитр Юрий Карандин прокомментировал четырёхмесячную дисквалификацию голкипера ЦСКА Ивана Федотова, наложенную ИИХФ. Армейский клуб на год получил запрет на международные трансферы.

«Сегодня время «обезъянничества» со стороны Европы. В причинах ситуации на Украине она разбираться не хочет, все альтернативные точки зрения там заблокированы, идет слепое следование тем курсом, на который указывает Америка. Поэтому мы и получаем от Европы по полной программе. «Дело Федотова» — один из её пунктов. Но я прочитал, что наши «партнёры» смотрят уже в 2025 год, в частности в лёгкой атлетике у российских спортсменов тоже планируется дисквалификция. Наши враги пытаются работать вдолгую, это самое тревожное.

Хорошо, что ЦСКА подал апелляцию, юристам надо постараться, чтобы развернуть это дело. Но изначально его армейская история выглядела сомнительной. Я так и не понял, почему один из лучших молодых вратарей страны оказался в армии. И какую политику вели его агент и клуб. Иван оказался в сложной ситуации, эти четыре месяца надо его поддержать. В конце концов именно Федотов при невыразительной игре атаки вытянул сборную России на второе место последней Олимпиады», — цитирует Карандина Russia-hockey.ru