Назаров — о деле Федотова: как в ЦСКА решат проблему — это исключительно вопрос клуба

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал четырёхмесячную дисквалификацию голкипера ЦСКА Ивана Федотова, наложенную ИИХФ. Армейский клуб на год получил запрет на международные трансферы.

«На мой взгляд, в ситуации с Иваном Федотовым нужно всем успокоиться. Решение ИИХФ всем было заранее понятно, тут никаких сенсаций. У менеджмента ЦСКА, уверен, есть множество влиятельных легальных рычагов для того, чтобы закрыть вопрос. Как в ЦСКА решат проблему – это исключительно вопрос клуба. Армейцы сами должны выбрать, по какому пути пойдут. Думаю, что клубные представители и юристы во всём тщательно разберутся. Всем нам хочется увидеть Ивана в форме армейской команды, чтобы он радовал своим выступлением в КХЛ российских болельщиков. Тем более что сезон обещает быть интересным и очень напряжённым», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.