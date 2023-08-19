Карандин: удивляет, что Федотов молчит. Ему не хватает правильной закалки и стержня

Легендарный советский арбитр Юрий Карандин удивлён отсутствием реации вратаря ЦСКА Ивана Федотова на четырёхмесячную дисквалификацию, наложенную ИИХФ. Специалист считает, что вратарю не хватает правильной закалки, чтобы чётко обозначить свою позицию.

«Меня удивляет, что вратарь в последний год словно исчез. Мы не знаем, что он думает о всей этой ситуации, его агент тоже молчит. Везде какой-то туман. Если ты один из лучших вратарей страны, лидер олимпийской сборной России, то имеешь право проявить обозначить свою позицию, всё чётко сказать. Например, каким видишь развитие своей карьеры, намерен ли играть в ЦСКА или ехать в «Филадельфию». Ничего этого пока не услышал — сплошное молчание. Думаю, Федотову не хватает правильной закалки.

Вспоминаю, как в советские годы НХЛ охотилась за другим вратарём ЦСКА и национальной сборной — Владиславом Третьяком. Но у него всегда было чёткое понимание того, как он будет идти по хоккейной жизни. В результате ни в какие ловушки Третьяк не попадал, поэтому и стал легендой, самой узнаваемой в народе фигурой. Вот с кого надо брать пример!

Понимаю, что Федотов родился в сложные времена, когда Россия была на семи ветрах. Но без правильной закалки, без стержня своей жизни — и спортивной, и человеческой — не выстроишь. Родители, агенты, менеджеры дадут совет — не всегда правильный — но решение нужно принимать самому. Об этом обязаны помнить все молодые хоккеисты», — цитирует Карандина Russia-hockey.ru

Напомним, сегодня, 19 августа, Федотов провёл свой первый матч за ЦСКА после возвращения из армии. Армейский клуб победил в товарищеском матче минское «Динамо» со счётом 3:2, а Федотов отыграл полтора периода, за которые пропустил одну шайбу.