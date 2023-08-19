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«Обращали внимание только на аспекты своей игры». Юртайкин — о первом матче межсезонья

«Обращали внимание только на аспекты своей игры». Юртайкин — о первом матче межсезонья
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Нападающий ЦСКА Данил Юртайкин прокомментировал победу в контрольном матче с минским «Динамо» (3:2).

«Все команды по-разному готовятся. Мы смотрим на свою игру. Находимся сейчас под нагрузкой, а «Динамо», возможно, чуть меньше. Обращали внимание только на аспекты своей игры, на соперника не смотрели.

Можно ли сказать, что счёт матча не по игре? Мы выиграли, значит, заслужили, старались делать правильные вещи. Да, где-то чуть повезло, но победа есть победа.

В ЦСКА нет новичков — насколько это позволяет рассчитывать на попадание в основной состав? Все находятся в равных условиях. Мне надо доказывать, что я готов, могу играть с первого матча. Буду делать всё необходимое для этого», — приводит слова Юртайкина официальный сайт ЦСКА.

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