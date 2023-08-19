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Фёдоров рассказал, почему смотрел матч с минским «Динамо» из ложи прессы

Фёдоров рассказал, почему смотрел матч с минским «Динамо» из ложи прессы
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Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал, почему смотрел контрольный матч с минским «Динамо» из ложи прессы. Армейцы одержали победу со счётом 3:2.

«Почему выбрал ракурс наблюдения за игрой из ложи прессы? Если ты на лавке, то многого не видишь. Ты пересматриваешь игру после матча. Этот опыт всегда был доступен, и в этом сезоне мы его использовали. Как бы банально это ни звучало, но с трибуны виднее. Ребята должны слышать и моих помощников тоже. Это уже тренерский момент. Мы приветствуем разные варианты и работаем над разными ситуациями», — сказал Фёдоров в интервью клубной пресс-службе.

16-й сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем ЦСКА — «Ак Барс». Начало игры — в 19:00 мск.

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