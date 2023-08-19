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Легенда московского «Динамо»: команда усилилась хорошими игроками. Назову фамилию Гусева

Легенда московского «Динамо»: команда усилилась хорошими игроками. Назову фамилию Гусева
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Олимпийский чемпион, легенда московского «Динамо» Станислав Петухов поделился ожиданиями от выступлений столичного клуба в новом сезоне КХЛ.

«Вручение мне государственной награды? Это говорит о том, что помнят был такой игрок в составе московского «Динамо» и какую-то определённую лепту внёс в успехи команды и в успехи сборной страны. Конечно, это очень высокая награда. Благодарен нашему правительству за то, что так высоко оценили скромный труд, и конечно, нашему хоккейному клубу за то, что поддержали мою кандидатуру.

Ожидания от сезона «Динамо»? Команда прибавила в плане появления хороших хоккеистов. Назову фамилию Гусева, который является игроком национальной команды и который какое-то время провёл в НХЛ. Это человек, который может создавать хорошие моменты для завершающих бросков. Ещё целый ряд игроков, на мой взгляд, усилили нашу команду.

Единственный тревожный момент, дай бог, чтобы я ошибался, это всё-таки вратарская линия. Прошлый сезон где-то они сыграли не совсем удачно, хотя авансы им были довольно неплохие. Сейчас с появлением нашего воспитанника Моторыгина, который составляет им конкуренцию, думаю, что уже эта тройка вратарей внесёт лепту в победы нашей любимой команды», — передаёт слова Петухова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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