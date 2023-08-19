Легенда московского «Динамо»: команда усилилась хорошими игроками. Назову фамилию Гусева

Олимпийский чемпион, легенда московского «Динамо» Станислав Петухов поделился ожиданиями от выступлений столичного клуба в новом сезоне КХЛ.
«Вручение мне государственной награды? Это говорит о том, что помнят был такой игрок в составе московского «Динамо» и какую-то определённую лепту внёс в успехи команды и в успехи сборной страны. Конечно, это очень высокая награда. Благодарен нашему правительству за то, что так высоко оценили скромный труд, и конечно, нашему хоккейному клубу за то, что поддержали мою кандидатуру.
Ожидания от сезона «Динамо»? Команда прибавила в плане появления хороших хоккеистов. Назову фамилию Гусева, который является игроком национальной команды и который какое-то время провёл в НХЛ. Это человек, который может создавать хорошие моменты для завершающих бросков. Ещё целый ряд игроков, на мой взгляд, усилили нашу команду.
Единственный тревожный момент, дай бог, чтобы я ошибался, это всё-таки вратарская линия. Прошлый сезон где-то они сыграли не совсем удачно, хотя авансы им были довольно неплохие. Сейчас с появлением нашего воспитанника Моторыгина, который составляет им конкуренцию, думаю, что уже эта тройка вратарей внесёт лепту в победы нашей любимой команды», — передаёт слова Петухова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 19 августа 2023
-
21:55
-
21:48
-
21:32
-
21:25
-
20:54
-
20:50
-
20:47
-
20:40
-
20:35
-
20:33
-
20:28
-
20:07
-
19:54
-
19:39
-
19:22
-
18:52
-
18:36
-
18:20
-
17:44
-
17:18
-
17:05
-
16:54
-
16:39
-
16:20
-
15:55
-
15:45
-
15:15
-
14:50
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:41
-
12:05