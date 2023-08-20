Министр спорта Нижегородской области: «Торпедо» — это лучшая команда в мире

Министр спорта Нижегородской области Александр Кононов назвал «Торпедо» лучшей командой в мире. В рамках празднования дня города состоялась презентация команды перед сезоном-2023/2024. Нижний Новгород отпраздновал своё 802-летие.

«Торпедо» всегда начинает сезон вместе со своими болельщиками, и это правильно. Ещё раз спасибо за прошлый сезон! К нам вернулся хоккей: дерзкий, неожиданный, сильный и мощный. Мы вспомнили, что мы действительно спортивная столица. Мы – это болельщики, которые всегда поддерживают свою команду.

И мы должны чётко сказать, что «Торпедо» – это лучшая команда в мире. И мы лучшие в мире болельщики!» – цитирует Кононова официальный сайт клуба.

Напомним, «Торпедо» в прошлом сезоне КХЛ уступило СКА во втором раунде плей-офф.