«Сибирь» расторгла контракт с нападающим Вячеславом Основиным
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«Сибирь» расторгла контракт с нападающим Вячеславом Основиным. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с форвардом расторгнут по соглашению сторон.
В прошлом сезоне Основин провёл 55 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился 22 очками — забросил восемь шайб и отдал 14 результативных передач. В плей-офф на счету нападающего три матча без набранных баллов.
Всего в КХЛ 29-летний форвард провёл 532 матча, в которых набрал 162 (87+75) очка. В плей-офф на счету нападающего 4 (3+1) очка в 26 матчах.
Напомним, в межсезонье в «Сибирь» пришёл новый главный тренер Дэвид Немировски, который заявил, что не рассчитывает на Основина и не видит нападающего в составе команды на следующий сезон КХЛ.
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