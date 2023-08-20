Лидер обороны «Виннипега» Джош Моррисси заявил, что полностью восстановился от травмы

Защитник «Виннипега» Джош Моррисси заявил, что готов к новому сезону и восстановился от травмы, полученной в конце прошлого сезона НХЛ в третьей игре плей-офф с «Вегасом».
«Я восстанавливался от травмы в течение шести месяцев. Очевидно, что плей-офф — это худшее время года, чтобы получить травму. Вы играете весь год и соревнуетесь, чтобы получить эту возможность в плей-офф, и вы не можете ей воспользоваться.
Не торопился с восстановлением, действительно пытался сделать это правильно, используя все различные способы и вещи, которые мог сделать. Я на 100 процентов готов к работе, никаких проблем», — цитирует защитника пресс-служба клуба.
Моррисси в прошлом году провёл свой лучший сезон в НХЛ, установив рекорды в карьере по голам (16), передачам (60), очкам (76), очкам в большинстве (28), победным голам. Он занял пятое место в голосовании за «Норрис Трофи» как лучший защитник лиги.
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