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Нападающий Е. Свечников ответил на вопрос, когда он дебютирует за «Ак Барс»

Нападающий Е. Свечников ответил на вопрос, когда он дебютирует за «Ак Барс»
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Новичок «Ак Барса» Евгений Свечников рассказал о предсезонной подготовке в составе казанского клуба. В расположение клуба форвард прибыл на прошлой неделе. На лёд с командой Свечников впервые вышел после завершения розыгрыша Кубка ТАНЕКО.

«Как проходит подготовка? Хорошо, всё идёт по плану. Готовлюсь с командой, рад присоединиться к ней уже на льду. Для меня приятно быть с ребятами в одном коллективе, это новые ощущения для меня.

Возможный дебют на Кубке губернатора Челябинской области? Скажу так: это будет загадкой», – цитирует Свечникова «БИЗНЕС Online».

Напомним, прошлый сезон нападающий провёл в НХЛ, выступая за «Сан-Хосе Шаркс». Свечников в 59 матчах забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков. «Акулы» не сделали форварду квалификационного предложения, он вышел на рынок свободных агентов.

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