Приход Барбашёва в «Вегас» — в списке лучших обменов «Голден Найтс» по версии THW

Журналист Эрик Крукшенк в статье на сайте The Hockey Writers составил топ-5 лучших обменов в истории «Вегас Голден Найтс».
На пятой строчке обмен «золотых рыцарей» с «Сент-Луис Блюз» (2023 год), в результате которого «Вегас» получил российского нападающего Ивана Барбашёва, а «блюзмены» — форварда Зака Дина.
На четвёртой позиции — обмен с «Вашингтон Кэпиталз» (2019 год). После него «Вегас» получил нападающего Чандлера Стивенсона в обмен на выбор в пятом раунде 2021 года.
Третье место — драфт расширения «Вегаса», в результате которого они получили защитника Ши Теодора из «Анахайм Дакс» (2017 год).
На втором месте — драфт расширения «Вегаса», в котором «рыцари» получили Райлли Смита из «Флориды Пантерз» (2017 год) в обмен на выбор в четвёртом раунде драфта 2018 года.
Лидером рейтинга является крупный обмен с «Оттавой Сенаторз», в результате которого «Голден Найтс» получили Марка Стоуна и Тобиаса Линдберга, в стан «сенаторов» перешли Оскар Линдберг и Эрик Бреннстрём.
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