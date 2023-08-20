The Athletic оценил переход Ильи Любушкина в «Анахайм»

Журналисты сайта The Athletic Мэтью Фэйрберн и Эрик Стивенс рассказали, что даст «Анахайм Дакс» переход в команду российского защитника Ильи Любушкина.

«Любушкин ни в коем случае не является громким именем, но он хороший игрок, который должен сделать синюю линию «Дакс» более жёсткой, ведь в прошлом провальном сезоне защита «уток» испытывала серьёзные проблемы. Любушкин — игрок, который в первую очередь сосредоточен на обороне, и это должно стать дополнительной помощью для голкипера Джона Гибсона. Предполагается, что Илья займёт место в третьем звене «Анахайма», — сказано в статье.

Напомним, 19 августа 2023 года «Баффало» обменял Любушкина в «Анахайм». Контракт 29-летнего россиянина с кэпхитом $ 2,75 млн действует до завершения следующего сезона.